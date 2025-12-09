Elezioni di quartiere parla la Lega | Con Cittadini in Quartiere riportiamo i cittadini al centro

Cesenatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono sempre più vicine le elezioni di quartiere, che si terranno dal 10 al 14 dicembre, quando i cesenati saranno chiamati a votare per il rinnovo dei dodici Consigli di Quartiere.“Sulla scheda troveranno anche i candidati di ‘Cittadini in Quartiere’, una lista nata con l’obiettivo di promuovere. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

A Novara al via le elezioni dei portavoce di quartiere: come si vota e chi può essere eletto

Elezioni di quartiere, passa con 17 voti il regolamento, opposizioni in trincea. 'Volano gli stracci' tra Giangrandi e Valletta

Elezioni di quartiere, la Lega: "Disciplinare calato dall'alto, a rischio la regolarità delle operazioni di voto"

elezioni quartiere parla legaElezioni di quartiere, un’occasione persa - Un dato che mostra una generale disaffezione verso l’istituto dei consigli di quartiere, ma che al tempo stesso ... Da laprovinciadibiella.it