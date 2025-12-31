Mi chiedono come mai io mi vesta così alla mia età Beh se aveste un cu** come il mio lo fareste anche voi | così Jennifer Lopez durante un live

Jennifer Lopez, nota per il suo stile audace e la presenza sul palco, riceve spesso commenti sul suo modo di vestirsi, soprattutto online. In risposta a chi si sorprende o critica le sue scelte di abbigliamento, la cantante ha dichiarato che il suo modo di vestirsi riflette la sua personalità e il suo modo di vivere, senza lasciarsi influenzare dall’età. La sua scelta di abbigliamento rimane una dichiarazione di libertà e autenticità.

“È sempre nuda”. “Perché si veste in quel modo alla sua età?”. Jennifer Lopez se lo sente dire spesso e soprattutto lo legge sui social, a commento dei suo concerti. Durante la prima serata della sua residency al The Colosseum at Caesars Palace, Las Vegas, J.Lo ha voluto scherzare e insieme tirare una frecciatina a tutti quelli che commentano così. “Mi chiedono spesso perché mi vesta così alla mia età, beh, se aveste un cul* come questo vi vestireste così anche voi”, ha detto sorridendo e prima di tornare a esibirsi davanti a un pubblico in visibilio. Insomma, Lopez si gode il palco e gioca con i fan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

