Ravezzani analizza la prestazione della Juventus nel pareggio contro il Lecce, evidenziando una buona partita complessiva. Tuttavia, sottolinea come alcuni errori individuali abbiano compromesso il risultato, indicando tre giocatori responsabili. Mentre Yildiz si distingue positivamente, l’insieme della squadra non ha raggiunto l’efficacia desiderata, evidenziando le criticità emerse nel match.

Ravezzani, analisi dura dopo il pareggio col Lecce: tre colpevoli per il risultato, il turco incanta ma la squadra delude per colpa dei singoli errori. Il pareggio interno della Juventus contro il Lecce, maturato in un pomeriggio amaro all’Allianz Stadium, continua ad alimentare dibattiti accesi sulla reale tenuta mentale e tecnica della rosa bianconera. Fabio Ravezzani ha utilizzato il suo profilo ufficiale su X per tracciare un bilancio spietato dei novanta minuti, offrendo una lettura che scagiona l’impianto tattico generale di Luciano Spalletti ma condanna senza appello i singoli interpreti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ravezzani senza filtri sulla Juve: «Gioca una buona partita ma naufraga per colpa di questi tre giocatori. Yildiz al top ma non basta»

