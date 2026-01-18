Varriale sulla sconfitta della Juve | Impresa del Cagliari I bianconeri puntavano al sorpasso al Napoli ma ora…

Varriale commenta la recente sconfitta della Juventus contro il Cagliari, sottolineando come questa rappresenti un’impresa per i sardi. La squadra bianconera, che puntava al sorpasso sul Napoli, si trova ora in una posizione diversa rispetto alle aspettative. Questa partita evidenzia le difficoltà e le sfide attuali della Juventus nel corso della stagione, invitando a una riflessione sulla continuità e le strategie future.

Varriale sui social commenta la sconfitta della Juve contro il Cagliari e parla anche del mancato sorpasso sul Napoli. Le sue parole. La sconfitta della Juventus in casa del Cagliari continua a far discutere. Fra i commenti c’è sicuramente quello di Enrico Varriale, che sui social ha lanciato una stoccata molto chiara alla squadra di Spalletti. Il giornalista, infatti, non si è limitato solamente a commentare il ko contro il Cagliari, ma ha anche ricordato come i bianconeri puntavano a sorpassare il Napoli. PAROLE – « Grande impresa del Cagliari che infligge il 2° KO a Spalletti. Decide il gol di Mazzitelli su assist di un superlativo Gaetano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Stasera a Cagliari si conclude il ciclo di partite relativamente accessibili per la Juventus di Spalletti, in un momento di crescita del team. Dopo un avvio positivo, la squadra si prepara a un tour de force, con l'obiettivo di superare il Napoli e consolidare la posizione in classifica.

