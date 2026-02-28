Aiello del Sabato truffa della falsa emergenza | famiglia raggirata e derubata

Ad Aiello del Sabato, ieri una famiglia è stata raggirata e derubata da persone che hanno messo in atto una truffa basata sulla falsa emergenza. I truffatori hanno telefonato fingendo di essere membri di un’istituzione o di un servizio di assistenza, convincendo la famiglia a consegnare denaro o beni. La vicenda si è svolta nel giro di poche ore, lasciando senza mezzi la famiglia coinvolta.

Ad Aiello del Sabato, nella giornata di ieri, una famiglia è rimasta vittima di una truffa architettata secondo un copione tanto semplice quanto insidioso: quello della falsa emergenza. La sequenza dei fatti, per quanto ricostruito, appare lineare. Una telefonata. Dall'altra parte della cornetta, voci che si qualificano come operatori di enti pubblici o appartenenti alle forze dell'ordine. Parlano di una situazione urgente, tale da richiedere l'immediata presenza degli interlocutori in un luogo diverso dalla loro abitazione. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli, ma il tono e il contenuto della comunicazione risultano sufficienti a indurre la famiglia ad allontanarsi.