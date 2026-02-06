Truffa della carta d’identità appartamento svuotato | famiglia raggirata a Follonica

Una famiglia di Follonica ha vissuto una giornata da incubo. Dopo aver ricevuto una telefonata sospetta, due sconosciuti si sono presentati alla porta spacciandosi per funzionari. Mentre uno distraeva i familiari, l’altro si è introdotto in casa e ha svuotato l’appartamento. La truffa della carta d’identità ha lasciato i proprietari senza nulla e molto scossi. Ora stanno cercando di capire come siano riusciti i malfattori a entrare e cosa fare per recuperare quanto perso.

Follonica, 6 febbraio 2026 – P rima una telefonata. Poi il suono del campanello che fa presentare alla porta due sconosciuti. E, in pochi minuti, gioielli e contanti spariti. È una truffa studiata nei minimi dettagli quella messa a segno lunedì pomeriggio ai danni di una famiglia di Follonica. Tutto nasce da una truffa telefonica diventata molto sofisticata e pericolosa. Chi si presenta arriva a dire di essere dei carabinieri di Piombino. La conversazione va avanti a lungo, quasi un'ora. I truffatori fanno domande, ascoltano, incalzano, riescono così a far emergere informazioni personali fondamentali, tra cui una recente denuncia per lo smarrimento della carta d'identità.

