Il Settore Tecnico dell’AIA in visita alla Sezione di Benevento

Venerdì scorso, il Settore Tecnico dell’AIA ha visitato la Sezione di Benevento per discutere di strategie e analizzare una serie di video dedicati alla stagione sportiva 2025-2026. Durante l'incontro, i membri hanno esaminato clip realizzate per migliorare le decisioni in campo e affinare le tecniche arbitrali. Un tecnico ha mostrato come alcune situazioni di gioco vengono interpretate attraverso le riprese, offrendo spunti pratici ai presenti.

Venerdì scorso, presso la Sezione AIA di Benevento, si è svolta una riunione tecnica focalizzata sull'analisi di una serie di video selezionati dal Settore Tecnico AIA per la stagione sportiva 2025-2026. Relatore della riunione è stato Gerardo D'Amore della sezione AIA di Salerno, componente del Settore Tecnico, che ha guidato gli arbitri di calcio presenti in un approfondito esame di diversi episodi di gioco, con l'obiettivo ultimo di affinare le capacità decisionali degli arbitri e la loro prontezza d'intervento. I video erano suddivisi in sette principali tematiche relativa alla sfida tra i calciatori per il possesso del pallone: negligenza, imprudenza, vigoria sproporzionata; velocità, intensità dell'intervento; posizione dei calciatori l'uno rispetto all'altro; parte del corpo utilizzato (piedi, gambe, tacchetti); parte del corpo colpita (piede, gamba, caviglia, ginocchio, ecc.