Stefano Braschi ospite della Sezione AIA | formazione e confronto con i giovani arbitri sanniti

Giovedì, la Sezione AIA di Benevento ha accolto Stefano Braschi, ex arbitro internazionale e attuale responsabile della CAN D, per una serata dedicata alla formazione e al confronto con i giovani arbitri sanniti. Un’occasione importante per approfondire temi tecnici e condividere esperienze, contribuendo alla crescita professionale degli associati e al rafforzamento della community arbitrale locale.

Tempo di lettura: 3 minuti Serata di grande prestigio e alto valore formativo per la Sezione AIA di Benevento, che giovedì ha ospitato Stefano Braschi, già arbitro internazionale e attuale responsabile della CAN D (Commissione Arbitri Nazionale per la Serie D). L’incontro si è svolto presso i locali sezionali nel corso della consueta riunione tecnica, alla quale hanno preso parte numerosi associati, dirigenti arbitrali e presidenti di sezione della Campania. Braschi è noto per aver diretto la finale della UEFA Champions League, disputata il 24 maggio 2000 allo Stade de France di Saint-Denis tra Real Madrid e Valencia, prima finale della competizione tra due squadre dello stesso Paese, conclusasi con la vittoria dei madrileni per 3-0. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

