In un'epoca in cui si pensava che le grandi multinazionali incarnassero soggettività, si apre ora un dibattito tra il ruolo dello Stato e il mercato nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Il focus si concentra sul caso di Anthropic, una delle aziende più rilevanti nel settore, e su come si inserisca questa realtà nel quadro più ampio delle regolamentazioni e delle dinamiche di mercato.

Esigenze di sicurezza nazionale, individuate e declinate dallo Stato, da un lato, limiti etico-valoriali fissati dall’impresa privata dall’altro. Verso dove penderà la bilancia? L’analisi di Luca Picotti, research fellow Osservatorio Golden Power, autore di Linee invisibili (Egea) e La legge del più forte (LUP) Questa fase storica ci ritorna una immagine decisamente più complessa che, senza negare il ruolo delle big corporations nello scacchiere internazionale, suggerisce di ricondurre i concetti astratti di mercato e imprese al proprio ordine giuridico di riferimento – e, dunque, in ultima istanza, al proprio potere sovrano. A riemergere è un profondo intreccio tra poteri pubblici sovrani, eccezioni di sicurezza nazionale, geografie giuridiche ed economiche, diritti proprietari e leadership tecnologiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - AI tra Stato e mercato. Il nodo Anthropic secondo Picotti

