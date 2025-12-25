Chivu e il nodo rinforzi Oaktree tra rigore e campo mercato al bivio già alla partenza | i dettagli

Inter News 24 Chivu e la gestione Oaktree, tra conti in ordine e necessità tecniche: la squadra regge, ma gennaio può diventare decisivo per il progetto. L’Inter di Cristian Chivu continua a viaggiare in alto in classifica, ma il tema dei rinforzi resta centrale. La proprietà Oaktree, dal suo insediamento, ha impostato una linea chiara: sostenibilità, controllo dei costi e investimenti solo se coerenti con i numeri. Una filosofia che ha permesso di ridurre il bond e mantenere i conti in ordine, ma che oggi si scontra con le esigenze del campo. La sensazione, all’interno dell’ambiente nerazzurro, è che la rosa stia iniziando ad accusare il peso di una stagione logorante. 🔗 Leggi su Internews24.com

