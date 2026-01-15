Sparano a un uomo a Milano | dopo quasi un anno arrestato l'autista dell'agguato ancora ricercato il mandante

La polizia di Milano ha arrestato l'autista coinvolto nell'agguato a un imprenditore cinese avvenuto lo scorso 25 marzo in via Marsala. L'uomo, sospettato di aver partecipato all'evento, era in fuga da quasi un anno. Restano ancora da identificare e arrestare il mandante dell'episodio, che rappresenta un importante passo avanti nelle indagini condotte dalle forze dell'ordine.

La polizia ha arrestato l'autista complice dell'agguato a un imprenditore cinese lo scorso 25 marzo 2025 in via Marsala a Milano. Mentre il mandante dell'aggressione è stato individuato ma risulta ancora ricercato.

