Iran Trump pensa ad un attacco mirato ma Teheran avverte | ‘Risponderemo ad ogni aggressione’

Per aumentare la pressione sull’Iran, Donald Trump valuta un attacco mirato, motivato dalla crescente sfiducia nel regime degli ayatollah. Teheran avverte che risponderà ad ogni aggressione, rafforzando la tensione nella regione. La possibilità di azioni militari si fa più concreta, mentre entrambe le parti si preparano a fronteggiare le conseguenze di un eventuale escalation. La situazione rimane incerta e molto delicata.

In un clima di tensione sempre crescente, il presidente statunitense Donald Trump pensa ad un attacco mirato all’Iran per indurre il regime degli ayatollah a rinunciare al programma nucleare. Teheran avverte però che qualunque atto di aggressione comporterà una risposta. Torna il timore di attacchi terroristici in Europa Il clima tra Iran e Stati Uniti è sempre più teso e la minaccia di uno conflitto armato sempre più vicina. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando in queste ore di condurre un attacco mirato contro il Paese, seguito da un attacco più ampio. Lo rivela il New York Times, in contatto con fonti a conoscenza delle deliberazioni interne dell’Amministrazione del tycoon. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Iran, Trump avverte: “Il tempo stringe”. Teheran: “Se attaccati risponderemo come mai prima”Trump torna a mettere pressione sull’Iran, avvertendo che il tempo per negoziare sta per scadere.

Ora Trump minaccia l’Iran: “Pronti ad attaccare con rapidità e violenza”. Teheran: “Risponderemo”Donald Trump ha schierato una flotta verso l’Iran, guidata dalla portaerei USS Abraham Lincoln.

Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

