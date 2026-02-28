Aggredito in solitudine e malattia | padre preso di mira per pochi spiccioli

Un padre è stato aggredito a Forio mentre si trovava in condizioni di malattia e isolamento. L’attacco è avvenuto in un momento di vulnerabilità, e la vittima è stata presa di mira per pochi spiccioli. La vicenda è stata raccontata da un figlio che ha assistito alla scena, descrivendo l’episodio come terribile e senza alcuna motivazione apparente.

Mercoledì 25 febbraio 2026, sono in corso le indagini delle forze dell'ordine a Forio dopo un'aggressione inquietante. Un uomo anziano è stato picchiato e rinchiuso in una stanza nella propria abitazione. La vicenda ha suscitato un forte sconcerto nella comunità locale. Roberto Barbato, il figlio della vittima, ha deciso di parlare per denunciare questo atroce episodio e per richiamare l'attenzione sulla situazione di sicurezza nel territorio. Le parole di Roberto esprimono un dolore profondo e una indignazione devastante.