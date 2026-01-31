Anziano aggredito per pochi spiccioli | caos in aula durante la convalida dell’arresto

Da lecceprima.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anziano è stato aggredito per pochi spiccioli e la scena ha mandato nel caos l’aula durante la convalida dell’arresto. Il 41enne di origini pakistane, che era stato fermato due giorni fa dalla polizia, non si calma nemmeno davanti al giudice. La tensione sale e l’udienza si interrompe più volte, mentre i presenti assistono increduli alla scena.

LECCE – Non si è placata neanche davanti al giudice la furia del 41enne di origini pakistane arrestato l’altro ieri dalla polizia. Durante l’udienza di convalida tenutasi questa mattina, l’uomo ha dato vita a un vero e proprio show di intemperanze, disturbando il lavoro della magistratura e.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

