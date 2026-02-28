Afghanistan-Pakistan due forti esplosioni a Jalalabad

Due forti esplosioni sono state udite a Jalalabad, nella provincia di Nangarhar, nell’est dell’Afghanistan, una regione che dal 2021 è sotto il controllo dei Talebani. Le esplosioni hanno causato danni e sono state segnalate da testimoni, senza riportare al momento dettagli sulle eventuali vittime o cause specifiche. La zona è in stato di allerta dopo l’incidente.

(Adnkronos) – Due forti esplosioni sono state udite a Jalalabad, nella provincia di Nangarhar, nell'est dell'Afghanistan dal 2021 di nuovo in mano ai Talebani. Lo ha segnalato un giornalista dell'agenzia Afp sul posto all'indomani della nuova escalation tra Afghanistan e Pakistan. Il reporter ha riferito di aver riconosciuto il rumore di un caccia e di.