Pakistan bombarda campi in Afghanistan

Il Pakistan ha condotto attacchi aerei contro campi in Afghanistan, causando decine di morti e feriti. Le operazioni sono state una risposta diretta agli attentati suicidi avvenuti sul suo territorio. Le forze pakistane hanno colpito sette aree considerate basi di gruppi armati vicino al confine. Testimoni riferiscono di esplosioni e fumo visibile in diverse zone. La situazione rimane tesa mentre le autorità cercano di gestire le conseguenze di questa escalation.

3.06 Sarebbero alcune decine i morti e i feriti in Afghanistan negli attacchi aerei compiuti dal Pakistan, che ha confermato di aver preso di mira sette campi "terroristici" al confine in risposta agli attentati suicidi sul suo territorio. "Ieri sera-ha dichiarato il portavoce del governo Zabihullah Mujahid- hanno bombardato i nostri connazionali civili nelle province di Nangarhar e Paktika, uccidendo e ferendo decine di persone, tra cui donne e bambini".