Il Pakistan bombarda l’Afghanistan

Il governo pakistano ha lanciato attacchi aerei contro le città di Kabul e Kandahar in Afghanistan, sostenendo che i talebani siano responsabili di recenti attentati terroristici. Le operazioni militari sono state confermate da fonti ufficiali, mentre il governo afghano non ha ancora commentato pubblicamente. Nel frattempo, i rappresentanti dei talebani hanno invitato a riprendere le trattative diplomatiche tra le parti coinvolte.

Il Pakistan ha dichiarato guerra all’Afganistan bombardando la capitale Kabul, la valle di Paktia e la città di Kandahar, quartier generale dei talebani. Il ministro della Difesa di Islamabad, Khawaja Muhammad Asif, ha dichiarato che la pazienza pachistana era finita e che sarebbe iniziata una guerra aperta contro l’emirato dei talebani. La tensione stava crescendo da settimane e dopo l’attentato di Islamabad, dove un uomo si era fatto saltare in aria in una moschea uccidendo 32 persone, il Pakistan aveva apertamente accusato Kabul di sostegno al terrorismo. L’aviazione pachistana la settimana scorsa aveva condotto una serie di attacchi aerei in Afghanistan, colpendo alcuni campi di addestramento per terroristi. 🔗 Leggi su Laverita.info

