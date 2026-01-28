Le violenze nell’ex hotel Astor | Ecco come volevano ammazzarmi E la mamma di Kata torna in procura
Questa mattina in tribunale sono emersi dettagli inquietanti sulle violenze avvenute nell’ex hotel Astor. Testimoni hanno raccontato di schiaffi e botte che quasi hanno portato a un omicidio, mentre la mamma di Kata si è presentata di nuovo in procura per chiedere giustizia. La scena di quella notte si fa sempre più chiara e preoccupante.
di Stefano Brogioni FIRENZE La violenza dell’ex hotel Astor in aula. Le mazzate per cacciare un occupante dalla sua stanza che rasentarono un omicidio. Quel clima di guerra e odio a pochi giorni dalla scomparsa di Kata. E’ tutto ciò che si respira nell’udienza che si è tenuta ieri al palagiustizia: quattro gli imputati, peruviani, tra cui Abel Argenis Vasquez, lo zio della bimba di cui non si hanno notizie dal 10 giugno del 2023, accusati del cosiddetto “ racket delle stanze “. La notte del 28 maggio di quell’anno, un nutrito gruppo di “ras“ dell’albergo occupato di via Maragliano s’accanì contro l’ecuadoriano Santiago Manuel Medina Palaez. 🔗 Leggi su Lanazione.it
