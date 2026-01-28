Le violenze nell’ex hotel Astor | Ecco come volevano ammazzarmi E la mamma di Kata torna in procura

Questa mattina in tribunale sono emersi dettagli inquietanti sulle violenze avvenute nell’ex hotel Astor. Testimoni hanno raccontato di schiaffi e botte che quasi hanno portato a un omicidio, mentre la mamma di Kata si è presentata di nuovo in procura per chiedere giustizia. La scena di quella notte si fa sempre più chiara e preoccupante.

di Stefano Brogioni FIRENZE La violenza dell’ex hotel Astor in aula. Le mazzate per cacciare un occupante dalla sua stanza che rasentarono un omicidio. Quel clima di guerra e odio a pochi giorni dalla scomparsa di Kata. E’ tutto ciò che si respira nell’udienza che si è tenuta ieri al palagiustizia: quattro gli imputati, peruviani, tra cui Abel Argenis Vasquez, lo zio della bimba di cui non si hanno notizie dal 10 giugno del 2023, accusati del cosiddetto “ racket delle stanze “. La notte del 28 maggio di quell’anno, un nutrito gruppo di “ras“ dell’albergo occupato di via Maragliano s’accanì contro l’ecuadoriano Santiago Manuel Medina Palaez. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le violenze nell’ex hotel Astor: "Ecco come volevano ammazzarmi". E la mamma di Kata torna in procura Approfondimenti su Hotel Astor Kata, la mamma: "Rapita e venduta, chi abitava all'ex Hotel Astor parli e dica la verità" Racket delle camere nell’ex hotel, anche la mamma di Kata tra il pubblico del processo. E annuncia: “Torno dal procuratore” La presenza di Kathrine Alvarez al processo sul racket delle camere all'ex hotel Astor di Firenze sottolinea l’importanza di un’inchiesta che coinvolge diverse figure. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Hotel Astor Argomenti discussi: Le violenze nell’ex hotel Astor: Ecco come volevano ammazzarmi. E la mamma di Kata torna in procura; Abusi, offese e violenze sulla nave militare: resta a Taranto il processo all’ex comandante; Omar Favaro a giudizio per i maltrattamenti all'ex moglie: Ti sfregio con l'acido, Ti riduco in sedia a rotelle. Sotto processo 25 anni dopo il delitto di Novi Ligure; Ti sfregio con l'acido, fai schifo: Omar Favaro va a processo per i maltrattamenti all’ex moglie. Le violenze nell’ex hotel Astor: Ecco come volevano ammazzarmi. E la mamma di Kata torna in procuraIn tribunale la deposizione della vittima del tentato omicidio: Colpito con la mazza da baseball sulla testa, mi nascosi fuori dalla finestra per salvarmi. L’inchiesta sulla bimba scomparsa: incontr ... lanazione.it In Giappone si è concluso un importante processo per violenze sessuali nell’esercitoRina Gonoi, ex soldata aggredita sessualmente mentre prestava servizio nelle forze di autodifesa giapponesi (SDF), ha raggiunto un accordo con i due imputati rimasti a processo: lo Stato giapponese e ... ilpost.it

