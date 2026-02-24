Sgomberato immobile occupato | dentro una ventina di persone FOTO

Sono in corso da questa mattina da parte della polizia le operazioni per sgomberare un immobile di tre piani all'incrocio tra via Masaccio e viale don Minzoni. Il dispositivo di sequestro preventivo è stato emesso dalla procura di Firenze. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, anche se il loro intervento non si è poi reso necessario. L'immobile risulterebbe occupato abusivamente da tempo. Le operazioni di identificazione da parte della polizia, con le persone impegnate a raccogliere le loro cose per andarsene, si sarebbero svolte per il momento senza particolari tensioni. Accanto alla porta d'ingresso si vedono sei vecchie ‘targhe’, di quelle utilizzate per indicare uffici o attività professionali, sulle quali però non risulta leggibile alcuna indicazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

