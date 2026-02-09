Si chiude con un nulla di fatto l’inchiesta su Airbnb in Italia. La piattaforma ha pagato più di mezzo miliardo di euro al Fisco, ma resta il dubbio sulla reale natura dell’evasione fiscale. Le indagini sono state archiviate, e ora si aspetta di capire se le nuove norme sugli affitti brevi siano abbastanza chiare o ancora troppo incerti. In ogni caso, l’azienda ha deciso di pagare per mettere fine alla vicenda.

Fu evasione fiscale? Sì, no, forse. Certo è che l’ affaire Airbnb è stato chiuso con un’archiviazione e il pagamento mezzo miliardo al Fisco italiano. Il “contesto di assoluta novità” e “gli elementi di complessa interpretazione” della “normativa introdotta” in materia di affitti brevi che avrebbero generato “condizioni di incertezza” in cui operare, a cui si aggiunge il versamento di oltre 576 milioni per saldare il debito con il fisco italiano, sono i principali motivi per cui è stata archiviata l’indagine della Procura di Milano a carico di tre ex amministratori di Airbnb accusati di reati fiscali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Affitti brevi, archiviata l’inchiesta su Airbnb: “Norma nuova e incerta”. La piattaforma ha pagato oltre mezzo miliardo al Fisco

Approfondimenti su Airbnb Italia

La giudice di Milano ha deciso di archiviare il caso contro i tre ex amministratori di Airbnb, Patrick Clarke Dermot, Mary Hassel Aisling e Killian Francis Pattwell.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Airbnb Italia

Argomenti discussi: Grandi città e centri minori, ecco quanto rende l’affitto breve; Affitti brevi: ecco quando scatta la presunzione di imprenditorialità; Affitti brevi e turismo: un delicato equilibrio. A Utv parla Mencaroni; Grandi città e centri minori, quanto rende l’affitto breve.

Affitti brevi, archiviata l’inchiesta su Airbnb: Norma nuova e incerta. La piattaforma ha pagato oltre mezzo miliardo al FiscoFu evasione fiscale? Sì, no, forse. Certo è che l’affaire Airbnb è stato chiuso con un’archiviazione e il pagamento mezzo miliardo al Fisco italiano. Il contesto di assoluta novità e gli elementi ... ilfattoquotidiano.it

Affitti brevi 2026: l’obbligo dal terzo immobile e possibili le sanzioniDal 1° gennaio 2026 è effettivo l’obbligo di presentare SCIA per affitti brevi e turistici oltre due immobili. newsmondo.it

Roma post Giubileo e Milano in fase Olimpiadi, due casi emblematici. Nel primo la corsa degli affitti brevi è stata lenta e si è arrestata subito dopo... facebook

Affitti brevi: sublocazioni in tilt Il mio video per la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI RAGIONIERI x.com