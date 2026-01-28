Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza risultati di rilievo nei controlli all’aeroporto di Firenze

Le forze dell’ordine hanno concluso i controlli all’aeroporto di Firenze, che ogni anno accoglie circa 4 milioni di passeggeri. Durante le verifiche, sono stati scoperti diversi irregolari e sequestri di merci illegali. I controlli continueranno nei prossimi giorni per garantire sicurezza e legalità.

FIRENZE – Tempo di bilanci per l’Agenzia delle Dogane e Monopoli e la Finanza in azione all’aeroporto di Firenze, una realtà da 4 milioni di passeggeri l’anno. In ambito valutario, l’azione congiunta quotidianamente svolta sui varchi doganali, sia nei confronti dei Paesi extra-Ue sia all’interno dei flussi intra-unionali, ha permesso di intercettare nuove rotte di movimentazione illecita di capitali. Complessivamente sono state contestate 114 violazioni, di cui 5 con sequestro, per somme rinvenute pari a quasi 1,8 milioni di euro, con l’irrogazione di sanzioni amministrative per circa 125mila euro e sequestri per quasi 40mila euro.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza stanno pianificando circa 400mila controlli fiscali incrociati, con l'obiettivo di verificare la conformità fiscale dei contribuenti.

L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza stanno preparando circa 395.

