Nel 2025 l’aeroporto di Pisa ha visto un aumento di passeggeri, raggiungendo circa 6 milioni di persone, il 7,8% in più rispetto all’anno prima. La crescita ha portato anche a un aumento dei controlli di sicurezza, che si preparano a gestire un flusso sempre più intenso nei prossimi mesi.

Pisa, 12 febbraio 2026 – Il 2025 è stato un anno positivo per l’ aeroporto “G. Galilei” di Pisa che ha registrato un traffico di circa 6 milioni di passeggeri, segnando un incremento del 7,8% rispetto all’anno precedente. Un flusso in costante aumento, trainato soprattutto dalle rotte più frequentate verso Regno Unito, Tirana, Marocco (Marrakesh e Casablanca), oltre a Spagna, Francia, Polonia e Germania. All’aumento dei viaggiatori è corrisposto anche un rafforzamento dei controlli (da parte della guardia di finanza e dei funzionari dell’agenzia delle dogane e dei monopoli) finalizzati alla tutela delle normative doganali, valutarie e di sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa, aeroporto Galilei: nel 2025 boom di passeggeri e controlli

Approfondimenti su Pisa Aeroporto Galilei

All’aeroporto di Pisa, i controlli doganali hanno bloccato oltre 2 milioni di euro di valuta non dichiarata nel corso del 2025.

Volotea amplia la sua rete internazionale con nuove rotte da Pisa e Firenze.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Pisa Aeroporto Galilei

Argomenti discussi: Gennaio con il sorriso per il 'Galilei': registrata una crescita del 2,1%; Nuovo record per gli aeroporti di Firenze e Pisa: a gennaio oltre 500.000 passeggeri; 291 mila passeggeri a gennaio all’aeroporto di Pisa; ?Superperetola e il gioco delle tre carte.

Pisa, aeroporto Galilei: nel 2025 boom di passeggeri e controlliCon 6 milioni di viaggiatori e un +7,8% rispetto al 2024, lo scalo pisano cresce nei numeri e nei controlli. Scoperti più di 2 milioni di euro in contanti non dichiarati, sequestri di droga e 69 chili ... lanazione.it

In volo con oltre 2 milioni di soldi nascostiPISA: Nel 2025, la Finanza e i funzionari doganali hanno scoperto nell'aeroporto Galilei di Pisa fiumi di valuta non dichiarata. Elevate 194 sanzioni ... toscanamedianews.it

Aeroporto di Pisa, oltre due milioni di valuta non dichiarata - facebook.com facebook

In #FiPiLi, sulla diramazione per Pisa, scorta per veicoli contromano con possibili disagi tra il bivio Firenze-Livorno e Pisa aeroporto in direzione Pisa #viabiliTOS x.com