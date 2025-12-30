Aeroporto sale la polemica con Bologna Piccinini risponde al direttore | Le sue parole? Gesto incauto siamo in una fase delicata
In seguito alle recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’aeroporto di Bologna, Nazareno Ventola, si intensifica la discussione tra le parti. Fabio Piccinini, Segretario Generale Uiltrasporti Emilia-Romagna, ha risposto evidenziando la delicatezza del momento e sottolineando l’importanza di un confronto costruttivo. La situazione rimane sotto osservazione, con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise per il settore aeroportuale regionale.
Aeroporto di Parma e aeroporto di Bologna. Dopo le polemiche, in seguito alle dichiarazioni dell’amministratore delegato dell'aeroporto di Bologna Nazareno Ventola ecco la presa di posizione di Fabio Piccinini, Segretario Generale Uiltrasporti Emilia-Romagna. Ventola ha detto, relativamente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Aeroporto, sale la polemica con Bologna. Piccinini risponde al direttore: "Le sue parole? Gesto incauto, siamo in una fase delicata" - Romagna: "L'aeroporto di Bologna non ha mai aderito concretamente all'ipotesi di costituire un sistema aeroportuale a rete" ... parmatoday.it
Sale d’attesa, ascensori e nuova area controlli all’aeroporto di Bologna - Nuovi spazi di attesa, bagni e ascensori all’Aeroporto di Bologna, dove sono stati ultimati i lavori nell’area ‘Arrivi extra- ilrestodelcarlino.it
All’aeroporto di Bologna non c’è il medico. Sindacati contro intesa aeroporto-Ausl - 000 euro all'anno per avere garantita la presenza in aeroporto 24 ore su 24, festivi compresi, di una autoambulanza con a bordo un infermiere professionista e un autista ... quotidianosanita.it
