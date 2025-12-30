Aeroporto sale la polemica con Bologna Piccinini risponde al direttore | Le sue parole? Gesto incauto siamo in una fase delicata

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In seguito alle recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’aeroporto di Bologna, Nazareno Ventola, si intensifica la discussione tra le parti. Fabio Piccinini, Segretario Generale Uiltrasporti Emilia-Romagna, ha risposto evidenziando la delicatezza del momento e sottolineando l’importanza di un confronto costruttivo. La situazione rimane sotto osservazione, con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise per il settore aeroportuale regionale.

Aeroporto di Parma e aeroporto di Bologna. Dopo le polemiche, in seguito alle dichiarazioni dell’amministratore delegato dell'aeroporto di Bologna Nazareno Ventola ecco la presa di posizione di Fabio Piccinini, Segretario Generale Uiltrasporti Emilia-Romagna. Ventola ha detto, relativamente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

aeroporto sale la polemica con bologna piccinini risponde al direttore le sue parole gesto incauto siamo in una fase delicata

© Parmatoday.it - Aeroporto, sale la polemica con Bologna. Piccinini risponde al direttore: "Le sue parole? Gesto incauto, siamo in una fase delicata"

Leggi anche: Martina Colombari, il dolce gesto del figlio Achille dopo le sue parole a Ballando con le stelle

Leggi anche: Azzerate le tasse per l'aeroporto di Parma, il direttore dello scalo di Bologna: "E' una distorsione del mercato"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

aeroporto sale polemica bolognaAeroporto, sale la polemica con Bologna. Piccinini risponde al direttore: "Le sue parole? Gesto incauto, siamo in una fase delicata" - Romagna: "L'aeroporto di Bologna non ha mai aderito concretamente all'ipotesi di costituire un sistema aeroportuale a rete" ... parmatoday.it

Sale d’attesa, ascensori e nuova area controlli all’aeroporto di Bologna - Nuovi spazi di attesa, bagni e ascensori all’Aeroporto di Bologna, dove sono stati ultimati i lavori nell’area ‘Arrivi extra- ilrestodelcarlino.it

All’aeroporto di Bologna non c’è il medico. Sindacati contro intesa aeroporto-Ausl - 000 euro all'anno per avere garantita la presenza in aeroporto 24 ore su 24, festivi compresi, di una autoambulanza con a bordo un infermiere professionista e un autista ... quotidianosanita.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.