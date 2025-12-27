Nardò scuola intitolata a Sergio Ramelli | è scontro politico Il sindaco | Non esistono vittime di serie B FdI attacca la Cgil

L'intitolazione di una scuola di Nardò a Sergio Ramelli ha innescato un duro scontro politico tra la Cgil, contraria alla scelta, e l'asse Mellone-FdI che difende la decisione rivendicando il dovere istituzionale di una memoria storica senza vittime di serie B. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Nardò, la prima scuola in Italia intitolata a Sergio Ramelli Leggi anche: Nardò, scuola intitolata a Sergio Ramelli: è la prima volta in Italia La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Nardò scuola intitolata a Sergio Ramelli | è la prima volta in Italia; Nardò la prima scuola in Italia intitolata a Sergio Ramelli; A Nardò Lecce la prima scuola intitolata a Sergio Ramelli martire della violenza comunista. Scuola pugliese intitolata a Sergio Ramelli, Frassinetti (FdI): “Grave offenderne la memoria” - Sull’intitolazione di una scuola pugliese a Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975, arriva la presa di posizione della sottosegretaria all’Istruzione, Paola Frassinetti. tecnicadellascuola.it

Una scuola intitolata a Sergio Ramelli, è polemica in Puglia - Il comune di Nardò la dedica allo studente del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975: 'Ha valore educativo'. ansa.it

Scuola intitolata a Ramelli, il sindaco 'dovere delle istituzioni ricordare' - "Abbiamo deciso di intitolare la scuola alla memoria di Sergio Ramelli perché le Istituzioni, a partire dai luoghi della formazione, non possono rimuovere una parte fondamentale e drammatica della nos ... msn.com

Nardò, scuola intitolata a Sergio Ramelli, dura presa di posizione della Cgil L’organizzazione sindacale leccese: “Toponomastica che apre al revisionismo storico” - facebook.com facebook

Una scuola intitolata a Sergio Ramelli, è polemica in Puglia. Il comune di Nardò la dedica allo studente del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975: 'Ha valore educativo'. La Cgil: 'Sdegno' #ANSA x.com

