Ristorazione scolastica Ines Seletti | Oltre 150 milioni di euro gestiti senza programmazione

La gestione della ristorazione scolastica in Italia si trova al centro di crescenti criticità. Ines Seletti evidenzia come oltre 150 milioni di euro siano stati gestiti senza una pianificazione adeguata, sollevando dubbi sulla trasparenza e l’efficienza di questi processi. Un approfondimento necessario per comprendere le criticità e individuare possibili soluzioni nel settore.

«Quello che sta emergendo sul project financing della ristorazione scolastica ha contorni sempre più imbarazzanti. Altro che svolta: siamo di fronte all'ennesima dimostrazione dell'inadeguatezza di questa Giunta nel governare processi complessi e nel tutelare l'interesse pubblico». «Dopo mesi di annunci trionfalistici – prosegue Seletti – oggi scopriamo che nel prossimo Consiglio comunale la Giunta presenterà una delibera per prorogare l'affidamento del servizio. Una proroga che non nasce da una scelta strategica, ma da una incapacità di gestire una partita così complessa: gli uffici non sono riusciti a chiudere l'istruttoria del bando entro i tempi che la stessa giunta aveva indicato».

