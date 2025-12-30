Pietro Vignali e Ines Seletti | Eia spostata ancora la realizzazione della rotatoria cittadini delle frazioni abbandonati

Pietro Vignali e Ines Seletti esprimono preoccupazione per il ritardo nella realizzazione della rotatoria Eia, evidenziando come questa situazione lasci i cittadini delle frazioni in attesa e senza risposte. Dopo l’approvazione del bilancio di previsione e del piano triennale degli investimenti, i rappresentanti chiedono maggiore attenzione alle esigenze locali, sottolineando l’importanza di interventi tempestivi per il territorio.

"Ora che è stato approvato il bilancio di previsione con relativo piano triennale degli investimenti" - commentano Pietro Vignali (capogruppo della lista che porta il suo nome) e Ines Seletti dello stesso gruppo consigliare - "possiamo dire con certezza che Eia ancora una volta è stata.

