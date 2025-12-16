ance presenta un progetto di rigenerazione urbana per caserta

Ance ha presentato un progetto di rigenerazione urbana a Caserta, illustrando una strategia di interventi mirati alla riqualificazione dell’emiciclo ovest di piazza Carlo di Borbone e dell’asse ferroviario Caserta-Frasso Telesino, per un totale di 18 milioni di euro. La proposta si inserisce nel quadro delle iniziative di valorizzazione urbana promosse dal Comune.

Tempo di lettura: 2 minuti Un progetto di rigenerazione urbana per Caserta è stato presentato da Ance nel corso di una conferenza stampa per illustrare i principali punti della strategia dell'associazione nazionale dei costruttori edili: l'Ance partecipa infatti alla manifestazione d'interesse pubblicata dal Comune per gli interventi di riqualificazione per un importo di 18 milioni di euro dell'emiciclo ovest di piazza Carlo di Borbone – quello tra viale Ellittico e la stazione ferroviaria – e l'asse ferroviario dismesso Caserta-Frasso Telesino. Una riqualificazione che interessa un nodo urbano storicamente irrisolto a sud-ovest del Palazzo Reale e associa, in un unico sistema definito "Città Aperta", un nucleo di sviluppo sociale, culturale, infrastrutturale e turistico con la riqualificazione dell'asse ferroviario dismesso Caserta-Frasso Telesino, infrastruttura strategica per ricucire relazioni urbane oggi assenti tra la Grande Piazza e il versante orientale della città, fino all'area ex Macrico, alla Caserma Sacchi, alla frazione di Falciano e alla periferia est.

