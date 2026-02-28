Addio ad Albertini politico di rango | Pose le basi per la città di oggi

Giuseppe Albertini, politico e ex sindaco di Cento, è deceduto all’età di 73 anni. Ha ricoperto il ruolo di primo cittadino dal 1979 al 1988, poi è passato alla Camera dei Deputati. La sua carriera ha segnato un passaggio importante nella storia della città, lasciando un’eredità politica che ha influenzato gli anni successivi. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore.

Rappresentava uno spaccato di storia della nostra città. A 73 anni, giovedì scorso, si è spento Giuseppe Albertini, centese, sindaco dal 1979 al 1988 quando divenne onorevole lasciando la poltrona di primo cittadino a Silvio Canelli, scomparso il 30 gennaio. Storico esponente socialista era stato designato sindaco di Cento a soli 26 anni per poi andare alla guida della federazione provinciale socialista di Ferrara e nel ‘92 approdare alla Camera, eletto nella circoscrizione di Bologna per il PSI dando inizio al suo percorso che lo vide anche Senatore fino al 2006, divenendo vicepresidente della Commissione Agricoltura e componente della Commissione Parlamentare d’inchiesta sull’azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e, con il Governo Prodi I, sottosegretario di Stato per i trasporti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio ad Albertini, politico di rango: "Pose le basi per la città di oggi" Addio a Lamberto Marcantonini, ex sindaco di Bettona e imprenditore di rangoPerugia, 7 gennaio 2026 - Imprenditore, ex sindaco di Bettona, politico di lungo corso, tanto che nel 2019 si candida al Consiglio Regionale... Leggi anche: Lutto in città: addio ad Anna, la "moglie di Mangiafuoco" Approfondimenti e contenuti su Addio. Discussioni sull' argomento Lutto nel mondo della politica, si è spento l'ex sindaco e punto di riferimento socialista; CENTO: Morto Giuseppe Albertini, già Sindaco della Città dal 1978 al 1989; Giuseppe Albertini, addio allo storico esponente socialista; Addio al socialista che attraversò la storia. Addio ad Albertini, politico di rango: Pose le basi per la città di oggiRappresentava uno spaccato di storia della nostra città. A 73 anni, giovedì scorso, si è spento Giuseppe Albertini, centese, sindaco dal 1979 al 1988 quando divenne onorevole lasciando la poltrona di ... ilrestodelcarlino.it Pensione 2026: addio a Quota 103 e Opzione Donna, ecco le regole Addio ai canali sperimentali: nel 2026 restano la pensione di vecchiaia e l'anticipata... - facebook.com facebook Cara Cri, sentirti dire "non è un addio", Braghin parlare di "giusta esperienza", leggere del rinnovo al 2027... Allora è un arrivederci, e noi faremo il tifo per te! Meriti tutto! Anche di soddisfare questo desiderio dopo averne soddisfatti tanti a noi! Good luck! # x.com