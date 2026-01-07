Addio a Lamberto Marcantonini ex sindaco di Bettona e imprenditore di rango

È scomparso Lamberto Marcantonini, ex sindaco di Bettona e figura di spicco nel panorama imprenditoriale e politico umbro. Nato nel 1944, ha dedicato gran parte della sua vita all’impegno pubblico e alle attività economiche della regione. La sua scomparsa, avvenuta a pochi giorni dal 82º compleanno, rappresenta una perdita importante per la comunità di Bettona e per l’intera Umbria.

Perugia, 7 gennaio 2026 - Imprenditore, ex sindaco di Bettona, politico di lungo corso, tanto che nel 2019 si candida al Consiglio Regionale dell'Umbria nella lista di Forza Italia in appoggio della candidata presidente Donatella Tesei: se n'è andato a pochi giorni dal suo 82esimo compleanno Lamberto Marcantonini. Nell'azienda di famiglia si avvicina alla produzione di manufatti in calcestruzzo, poi nel 1966 avvia una propria impresa per la produzione di impianti di betonaggio, la Mct Italy. La carriera imprenditoriale: queste esperienze gli consentono di essere relatore a vari congressi di Assobeton in Italia e all'estero e di ricoprire la carica di presidente dell'Associazione del sindacato metalmeccanici della provincia di Perugia (1979-85), di vicepresidente del Consorzio Umbria export (1974-80) e di presidente della Banca di credito cooperativo di Bettona (1979-85).

Chi era Lamberto Marcantonini, l’ex sindaco di Bettona morto poco prima del suo compleanno: vita, carriera e ombre giudiziarie - A Bettona, quando è arrivata la notizia della morte di Lamberto Marcantonini, molti hanno avuto la sensazione di chiudere un capitolo intero della storia del paese. alphabetcity.it

Bettona, è morto l’ex sindaco Lamberto Marcantonini. Una vita tra impresa e politica - Bettona è in lutto per la morte di Lamberto Marcantonini, ex sindaco e imprenditore, scomparso improvvisamente nella notte tra il 6 e il 7 gennaio. umbria24.it

