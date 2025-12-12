Lutto in città | addio ad Anna la moglie di Mangiafuoco

Una perdita dolorosa ha scosso la comunità di Castellammare di Stabia. Anna Delle Femina, conosciuta come la

Un grande lutto ha colpito la comunità di Castellammare di Stabia. A soli 56 anni è venuta a mancare la signora Anna Delle Femina. La signora Anna era molto nota in città dove tutti la conoscevano come la “moglie di Mangiafuoco”. La signora Anna lascia il marito Giuseppe e il figlio Carmine.I. Napolitoday.it

