Addio a Patrizia de Blanck | l’icona della TV italiana si è spenta a 85 anni da Il Musichiere a L’Isola dei Famosi

Patrizia de Blanck, volto noto della televisione italiana, è morta a 85 anni. La sua carriera è iniziata con “Il Musichiere” e si è conclusa con “L’Isola dei Famosi”. La sua scomparsa lascia vuoto nel mondo dello spettacolo e tra i suoi fan.

Patrizia de Blanck, icona della televisione italiana e figura di spicco nel panorama dello spettacolo, si è spenta all'età di 85 anni. La notizia della sua scomparsa, avvenuta oggi 9 febbraio 2026, è stata annunciata dalla figlia Giada attraverso un post sui social media, segnando la fine di un'era di eleganza e autenticità. La contessa Patrizia de Blanck, ultima discendente della nobile famiglia veneziana proprietaria di Palazzo Cà Dario e figlia dell'ambasciatore di Cuba, Guillermo De Blanck y Menocal, ha lasciato un segno indelebile nella storia della televisione italiana. Il suo esordio televisivo risale al 1958, quando venne scelta come valletta per il programma "Il Musichiere" condotto da Mario Riva.

