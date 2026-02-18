Dramma in paese Ilaria è morta a 34 anni | Anima gentile e coraggiosa

Ilaria Acerbi ha perso la vita a 34 anni a causa di una grave malattia che non le ha lasciato scampo, mentre si trovava in cura presso l'istituto clinico Sant'Anna di Brescia. La sua morte ha lasciato sgomento tra amici e familiari, che ricordano il suo sorriso sincero e il modo in cui affrontava le difficoltà con coraggio. I suoi cari hanno raccontato di una donna sempre pronta ad aiutare gli altri, anche nelle fasi più dure della malattia.

Ilaria Acerbi è morta a soli 34 anni: stroncata da una grave malattia, era in cura all'istituto clinico Sant'Anna di Brescia. Ne danno il triste annuncio il marito Marco Bardini, i genitori Carolina e Sergio, zii e cugini: la salma riposa alla Casa funeraria Giani di Asola, il paese mantovano dove la giovane abitava. Il funerale sarà celebrato giovedì pomeriggio alle 14.30 nella cattedrale di Sant'Andrea. La famiglia esprime un particolare ringraziamento alla signora Ambra Barosi, ai medici e a tutto il personale del reparto di Oncologia del Sant'Anna di Brescia, per le cure prestate.