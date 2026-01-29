I Giovani Democratici chiedono di chiudere subito il congresso del Pd di Pisa. Vogliono arrivare a una decisione concreta e senza ritardi. Se serve, presenteranno anche un loro candidato, giovane ma con esperienza, per dare una scossa alla politica locale. La richiesta arriva in un momento di tensione interna al partito, con l’obiettivo di sbloccare la situazione e accelerare le scelte.

di Enrico Mattia Del Punta "Portare subito a compimento il congresso del Pd di Pisa. Se necessario, proporremo anche un nostro candidato: una via alternativa, giovane, ma con esperienza". A dirlo è Federica Sacco, segretaria comunale dei Giovani Democratici di Pisa, che interviene dopo il rimpasto di giunta del sindaco Michele Conti, invitando il Pd a fare presto per chiudere il capitolo congresso e prepararsi alla sfida per "offrire un’alternativa", perché – spiega – "un partito che ha paura del congresso ha paura del proprio futuro". Per questo l’invito è a smuoversi dall’immobilismo e la provocazione è esplicita: "Il congresso comunale si deve fare ora – dice Sacco – e se non lo farete voi, lo faremo partire noi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I Giovani Democratici: "Fare subito il congresso. Pd con tante anime"

