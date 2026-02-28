In Thailandia, Pedro Acosta in sella a una KTM ha vinto la prima Sprint Race della stagione della MotoGP sul circuito di Chang. Marc Marquez ha concluso la gara in seconda posizione, mentre Bagnaia si è classificato in nona. Bezzecchi si è aggiudicato la pole position per la gara lunga. La corsa si è svolta domenica e ha visto i piloti affrontare il tracciato asiatico.

Secondo Marc Marquez, nono Bagnaia. Bezzecchi è in pole per la gara lunga. ROMA - In Thailandia Pedro Acosta, in sella alla Ktm, vince la prima Sprint Race della stagione della MotoGP, disputata lungo il circuito di Chang. Il podio odierno è composto da Marc Marquez (Ducati Lenovo), al secondo posto, e da Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), al terzo. Nel corso dell'ultimo giro Marc Marquez si è reso protagonista di un sorpasso "duro" su Acosta che gli è costato una penalità dalla direzione gara. Visto che Acosta è andato largo, lo spagnolo è stato costretto a cedere la posizione al rivale. Le Aprilia di Ai Ogura e Jorge Martin chiudono la gara rispettivamente al quarto e al quinto posto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Acosta vince la Sprint della MotoGP in Thailandia

