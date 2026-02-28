Accorpamento scuole i genitori | Amareggiati dall’atteggiamento del Comune speravamo si schierasse con noi

I genitori dell'Istituto comprensivo 9 di Forlì esprimono delusione dopo l’assemblea comunale di giovedì sull’accorpamento con l’Istituto comprensivo 4. Insieme alle associazioni di genitori, si sono detti amareggiati dall’atteggiamento del Comune e avevano sperato in un supporto diverso. La questione riguarda la decisione di unire le due scuole, senza indicare ulteriori dettagli sulle modalità o i motivi.

C'è delusione da parte delle associazioni genitori dell'Istituto comprensivo 9 di Forlì in seguito all'assemblea comunale di giovedì sull’accorpamento con l’Istituto comprensivo 4. "Ciò che più ci amareggia - affermano i genitori in una lettera - non è solo la decisione in sé, ma l’atteggiamento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Forlì, scuole a rischio accorpamento: genitori nel caos, nessuna risposta da Comune e Commissario.

