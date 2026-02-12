Forlì scuole a rischio accorpamento | genitori nel caos nessuna risposta da Comune e Commissario

12 feb 2026

Genitori e insegnanti di Forlì sono in fermento. Da settimane chiedono chiarimenti sul possibile accorpamento di due scuole, ma al momento non hanno ricevuto nessuna risposta dal Comune e dal Commissario. La tensione cresce e la confusione regna tra le famiglie, che temono conseguenze negative per i figli. La situazione resta aperta e nessuno sa ancora cosa succederà nel prossimo futuro.

Forlì, la rabbia dei genitori: “Nessuna risposta sul futuro della scuola”. A rischio l’accorpamento di due istituti comprensivi. Forlì è al centro di una crescente tensione legata al dimensionamento scolastico. I genitori dell’Istituto Comprensivo 9 (Ic 9) denunciano un silenzio totale da parte di Comune, Provveditorato e Commissario ad acta, riguardo al progetto di accorpamento con l’Ic 4. La protesta evidenzia una profonda preoccupazione per l’impatto sulla qualità dell’offerta formativa e sul benessere degli studenti, con un senso di frustrazione per la mancanza di dialogo. Un progetto contestato e una richiesta di trasparenza.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

