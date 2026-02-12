Forlì scuole a rischio accorpamento | genitori nel caos nessuna risposta da Comune e Commissario

Genitori e insegnanti di Forlì sono in fermento. Da settimane chiedono chiarimenti sul possibile accorpamento di due scuole, ma al momento non hanno ricevuto nessuna risposta dal Comune e dal Commissario. La tensione cresce e la confusione regna tra le famiglie, che temono conseguenze negative per i figli. La situazione resta aperta e nessuno sa ancora cosa succederà nel prossimo futuro.

Forlì, la rabbia dei genitori: “Nessuna risposta sul futuro della scuola”. A rischio l’accorpamento di due istituti comprensivi. Forlì è al centro di una crescente tensione legata al dimensionamento scolastico. I genitori dell’Istituto Comprensivo 9 (Ic 9) denunciano un silenzio totale da parte di Comune, Provveditorato e Commissario ad acta, riguardo al progetto di accorpamento con l’Ic 4. La protesta evidenzia una profonda preoccupazione per l’impatto sulla qualità dell’offerta formativa e sul benessere degli studenti, con un senso di frustrazione per la mancanza di dialogo. Un progetto contestato e una richiesta di trasparenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Forlì Scuole

Nella Sala San Michele a Castiglion Fiorentino si è svolto un incontro tra l’amministrazione comunale e i genitori degli studenti delle scuole dell’infanzia de La Nave e della primaria di Santa Cristina.

La giunta regionale della Campania ha approvato il piano di dimensionamento delle scuole per il 2026-2027.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Forlì Scuole

Argomenti discussi: Abbiamo scritto a tutti, ma nessuno ci risponde: la rabbia dei genitori contro il dimensionamento scolastico; Sicurezza sul lavoro a Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Cisl: Rischio infortuni alto in azienda e anche in itinere; Riorganizzazione dei plessi scolastici, il Movimento 5 Stelle di Forlì dice no a tagli e accorpamenti; Prima è toccato ai giudici di sinistra, poi ai giornalisti, agli artisti, ai manifestanti, agli studenti. Ora agli insegnanti. Schedateci tutti - Left.

Riaprono le scuole a ForlìDomani tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale saranno regolarmente aperte. La sospensione precauzionale delle lezioni nella giornata di oggi ha permesso di completare gli ... ilrestodelcarlino.it

Il sindaco di Cesena: "Troppi incidenti sulla Sp4. Tanti investimenti su scuole, ponti e frane. Aiuti ai Comuni più piccoli. Sedi istituzionali a Forlì Non sono un dogma, penso alla Motorizzazione". - facebook.com facebook