Manna lancia la sfida | Le partite si possono pareggiare e perdere ma con questo atteggiamento noi siamo noi
Inter News 24 Manna ha parlato prima della sfida con i bianconeri facendo il punto su obiettivi, emergenza infortuni e strategie di mercato. Alla vigilia del big match contro la Juventus, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è intervenuto per analizzare l’importanza della sfida, il momento della squadra e anche i possibili scenari legati al mercato di gennaio. Un confronto diretto che arriva in una fase delicata della stagione, con entrambe le squadre alle prese con diverse assenze e con l’obbligo di dare continuità ai risultati. SFIDA CON LA JUVENTUS – «Anche vedendo i risultati di oggi è importante dare continuità e vincere un altro scontro diretto. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
Manna, il DS a DAZN lancia la sfida: «Gli altri hanno paura». L’ex Juve segue la linea di Conte
7 dicembre, Aquapendente (VT) POVERI CRISTI «Lo vede ‘sto poveraccio del barbone che sta in mezzo alla strada? Il pane quotidiano se lo compra co’ l’elemosine. Non perde tempo a cercare la manna dal cielo. Nel Vangelo se parla tanto dei poveri, del Pa - facebook.com Vai su Facebook
#Manna prima di #BolognaNapoli non le manda a dire «Gli altri hanno paura» Vai su X