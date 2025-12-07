Inter News 24 Manna ha parlato prima della sfida con i bianconeri facendo il punto su obiettivi, emergenza infortuni e strategie di mercato. Alla vigilia del big match contro la Juventus, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è intervenuto per analizzare l’importanza della sfida, il momento della squadra e anche i possibili scenari legati al mercato di gennaio. Un confronto diretto che arriva in una fase delicata della stagione, con entrambe le squadre alle prese con diverse assenze e con l’obbligo di dare continuità ai risultati. SFIDA CON LA JUVENTUS – «Anche vedendo i risultati di oggi è importante dare continuità e vincere un altro scontro diretto. 🔗 Leggi su Internews24.com

Manna lancia la sfida: «Le partite si possono pareggiare e perdere, ma con questo atteggiamento noi siamo noi»