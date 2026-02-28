Abbandono rifiuti nell’area dell’ex terme due denunce

Due persone sono state denunciate dopo aver abbandonato illegalmente rifiuti speciali e materiali di risulta provenienti da lavori edili in un’area dell’ex terme di Castellammare di Stabia. Gli episodi sono stati scoperti grazie ai controlli condotti nelle vicinanze del complesso delle Nuove Terme, dove sono stati trovati i rifiuti abbandonati nel piazzale. La polizia ha avviato le indagini per individuare i responsabili.

Utilizzavano un piazzale del complesso delle Nuove Terme di Castellammare di Stabia per smaltire illecitamente rifiuti speciali e materiali di risulta provenienti dalla loro attività edile. Per questo motivo, due imprenditori stabiesi sono stati denunciati dagli agenti della Polizia Municipale della stabiese. L'attività investigativa ha permesso di accertare che i due imprenditori utilizzavano il piazzale antistante la sala congressi dell'ex parco idropinico per sversare, in violazione delle normative vigenti, rifiuti speciali derivanti dalla loro attività. I due dovranno rispondere di inquinamento ambientale e gestione illecita di rifiuti.