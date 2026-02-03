Emergenza rifiuti nell’area Asi Abbandono e politica assente

Dopo il sequestro di 300 metri cubi di rifiuti nell’area Asi di Marcianise, l’ex consigliere comunale Giandomenico Colella denuncia l’assenza di interventi concreti. Decine di scarti di lavorazione edile, plastiche, vernici esauste e parti di elettrodomestici sono ancora abbandonati, mentre le istituzioni sembrano non muovere un dito. La situazione resta critica, e i residenti chiedono risposte e soluzioni rapide.

Dopo il sequestro di 300 metri cubi di rifiuti nell'area ASI di Marcianise — tra scarti di lavorazione edile, plastiche, guaine, vernici esauste e parti di elettrodomestici — l'ex consigliere comunale Giandomenico Colella ha sollevato la questione, sottolineando la totale assenza di prese di.

