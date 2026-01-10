Arriva la capolista dell’A2 Matelica caccia alla vetta

Matelica si prepara ad accogliere la capolista dell'A2, con l'obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. Ieri mattina, il sindaco Denis Cingolani ha incontrato le atlete della Halley Thunder, vincitrici della Coppa Italia di categoria durante la Final Eight di Tortona. L’incontro segna un momento di riconoscimento per il team, che si appresta a disputare una partita importante in vista della vetta del campionato.

Ieri mattina Denis Cingolani, sindaco di Matelica, ha ricevuto in Comune le ragazze della Halley Thunder, fresche vincitrici della Coppa Italia di A2 al termine della Final eight di Tortona. È stato un momento di grande emozione, durante il quale l’Amministrazione comunale ha reso omaggio a un risultato storico non solo per il Club, ma anche per la città di Matelica. La Coppa, infatti, rappresenta il primo trofeo nazionale nella storia della società e la prima a essere stata conquistata da una squadra marchigiana in A2 femminile. Intanto, ironia della sorte, il calendario nella prima giornata di ritorno propone sùbito il remake della finale: oggi alle 18. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

