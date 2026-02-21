Basket femminile A2 La capolista Matelica in Sicilia C’è da superare l’ostacolo Ragusa

La squadra capolista Matelica si sposta in Sicilia per affrontare Ragusa, in un match decisivo per mantenere il primato nel campionato di A2 femminile. Con sette partite ancora da giocare, la formazione marchigiana cerca di consolidare il vantaggio sulla seconda in classifica, l’Alpo Villafranca, che ha disputato una partita in più. La sfida si prepara ad essere una delle più importanti del girone, con molte aspettative tra tifosi e addetti ai lavori.

A sette giornate dal termine della regular season, la Halley Thunder guida il girone B del campionato di A2 con due punti di vantaggio sull’Alpo Villafranca (che ha una gara in più). Matelica inoltre è ancora imbattuta nel girone di ritorno e domani alle 15 gioca in Sicilia contro la Passalacqua Ragusa, quarta in classifica. Le ragazze di coach Alberto Matassini hanno la possibilità di allungare ulteriormente in vetta al raggruppamento approfittando del fatto che l’Alpo riposerà in questa giornata. Ragusa è reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro gare, l’ultima delle quali in trasferta proprio con l’Alpo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

