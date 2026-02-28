a villa ada torna a splendere il bunker dei savoia

Dopo oltre cinque anni di chiusura, il bunker dei Savoia riapre al pubblico a Villa Ada. Il rifugio antiaereo, costruito tra il 1942 e il 1943, era destinato alla famiglia reale e si trova all’interno della villa. La riapertura permette di visitare nuovamente questa struttura storica, che rimane accessibile ai visitatori.

Dopo più di cinque anni di chiusura, riapre al pubblico il bunker dei Savoia, il rifugio antiaereo realizzato all'interno di Villa Ada fra il 1942 e il 1943 per la famiglia reale. Il dipartimento capitolino di Tutela Ambientale ha completato i lavori di riqualificazione, che sono stati finanziati con 2,4 milioni di euro provenienti dal Pnrr, e ha formalizzato un patto di collaborazione con le associazioni Roma Sotterranea e Asd Giochi di Strada per la gestione della struttura. Ieri, dopo una passeggiata di dieci minuti nel polmone verde che si sviluppa tra i quartieri Parioli, Pinciano e Trieste, il sindaco Roberto Gualtieri, l'assessore capitolino all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, e il presidente del Municipio II, Francesca Del Bello, sono stati i primi a varcare la soglia del bunker. 🔗 Leggi su Iltempo.it

