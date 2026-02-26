La Corea del Nord punta a ripetere il successo giovanile nella Coppa Femminile d’Asia

La nazionale femminile della Corea del Nord si prepara a partecipare alla prossima Coppa d’Asia, puntando a ottenere risultati di rilievo dopo i successi giovanili. La squadra si sta allenando intensamente, con l’obiettivo di dimostrare le proprie capacità e mantenere alta la tradizione di prestazioni competitive nel torneo continentale. La partecipazione rappresenta un momento importante per il movimento calcistico femminile nel paese.

La squadra di calcio femminile della Corea del Nord è tornata a calcare i campi di gioco dopo un lungo periodo di inattività di quattro anni a causa della pandemia di Covid-19. Questa lunga pausa ha avuto un impatto significativo anche sulle atlete, che avevano visto interrompere il loro percorso di crescita e sviluppo sportivo. Durante questo tempo, la squadra si è comunque distinta a livello giovanile, ottenendo risultati notevoli e costruendo così una solida base per il futuro. Il calcio femminile in Corea del Nord ha tradizionalmente goduto di una buona reputazione, in gran parte a causa del supporto governativo e della promozione dello sport.

