Sanremo 2026 Gianni Morandi duetta con il figlio Tredici Pietro

Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2026, dedicata alle cover, Gianni Morandi si è esibito insieme al figlio Tredici Pietro in un duetto inaspettato. La performance ha attirato l’attenzione dei presenti e degli spettatori che seguivano l’evento in diretta. Questa collaborazione tra padre e figlio ha segnato un momento speciale durante la serata dedicata alle reinterpretazioni musicali.

Nella quarta serata del  Festival di Sanremo 2026, dedicata alle cover, Gianni Morandi duetta a sorpresa con il figlio Tredici Pietro. Gianni Morandi  duetta a sorpresa con il figlio  Tredici Pietro  nella quarta serata del  Festival di Sanremo 2026 , in onda su Rai1, interpretando proprio un brano cantato da Gianni e da Lucio Dalla, Vita, tra i più iconici degli anni ’80. La sua presenza non era stata annunciata e per questo ha stupito tutti. Sul palco anche la band che sta accompagnando da tempo il figlio d’arte, per la prima volta in gara all’Ariston e con il pezzo Uomo che cade. Undicesimo in scaletta, in una serata ricca di sorprese ancora da scoprire. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

