A Sanremo Gianluca Grignani rivede Laura Pausini e le lancia una stoccata Nei fiori c' è il suo numero?

A Sanremo, Gianluca Grignani ha incontrato Laura Pausini e ha rivolto una battuta rivolta a lei, chiedendole se nei fiori ci fosse il suo numero. La scena si è svolta durante la manifestazione, suscitando attenzione tra i presenti. La conversazione tra i due artisti ha attirato l'attenzione dei media e dei fan, creando un momento di discussione tra pubblico e stampa.

Nella serata di Sanremo dedicata alla cover c'erano anche attesa e curiosità per la partecipazione di Gianluca Grignani. In molti si chiedevano se ci sarebbe stato un confronto o una riappacificazione pubblica con Laura Pausini, protagonista del Festival come co-conduttrice, dopo le polemiche dei mesi scorsi. E al termine della sua esibizone, Grignnai ha lanciato una stoccata: "Nei fiori c'è il suo numero di telefono?". Gianluca Grignani ha partecipato a Sanremo 2026, nella serata dedicata alle cover, per duettare con Luché con il brano Falco a metà. Il sarcasmo di Gianluca Grignani a Sanremo: "Sui fiori c'è il numero della Pausini? Così la chiamo". A Sanremo 2026 Gianluca Grignani e Laura Pausini si incontreranno per la prima volta dopo le polemiche. Al Festival di Sanremo 2026 Gianluca Grignani, ospite di Luchè nella serata Cover, e Laura Pausini potrebbero incontrarsi per la prima volta. Gianluca Grignani diffida Laura Pausini per La mia storia tra le dita: "L'ha stravolta". Sanremo 2026, quarta serata: Luchè con Gianluca Grignani con Falco a metà. Laura Pausini, la resa dei conti con Grignani: cosa è successo davvero a Sanremo 2026. Altro che pace a Sanremo 2026: nuovo atto nella guerra tra Laura Pausini e Gianluca Grignani. Scontro freddo sul palco di Sanremo: Grignani prende di mira Laura Pausini. Durante la serata cover di Sanremo 2026 Gianluca Grignani si è lasciato andare a una stoccata verso Laura Pausini dopo il duetto con Luchè; il dissapore nasce dalla cover estiva di La mia storia tra le dita. Momento pungente al Festival: Gianluca Grignani, ospite nella serata cover del 27 febbraio, dopo l'esibizione in duetto con Luchè sulle note di "Falco a metà", ha lanciato una stoccata che non è passata inosservata.