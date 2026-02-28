A Novara due giorni dedicati alla pipa con artigiani collezionisti workshop

A Novara si svolgono due giorni dedicati alla pipa, organizzati dal Novara Pipa Club in occasione del suo decimo anniversario. La manifestazione prevede la presenza di artigiani, collezionisti e workshop che offrono l'opportunità di conoscere e approfondire questa tradizione. Durante l'evento si svolgono incontri e attività rivolte a appassionati e curiosi della cultura legata alla pipa.

Due giorni in città dedicati al mondo della pipa. Il Novara Pipa Club compie 10 anni e festeggerà questo traguardo con due giorni dedicati al mondo della pipa: artigiani, collezionisti, workshop, incontri e tante occasioni per scoprire o riscoprire un’arte senza tempo.Appuntamento il 21 e 22. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

