In memoria di Gianni Mura | ecco la prima biblioteca dello sport Già presenti 2000 libri promuoviamo cultura e integrazione

Milano, 25 febbraio 2026 – Oltre 2173 volumi già presenti, tanti altri destinati ad arrivare: il tutto dentro una nuova biblioteca dedicata a chi dello sport ne ha fatto un lavoro e soprattutto una passione. È stata inaugurata questa mattina, in via Confalonieri 3 nel quartiere Isola, la prima “Biblioteca dello Sport” di Milano in onore a Gianni Mura. Si tratta di uno spazio cittadino interamente pensato per raccontare lo sport come linguaggio culturale, sociale e civile. Un luogo che nasce nel segno della memoria del grande giornalista, ma con uno sguardo rivolto al futuro e alla partecipazione della città. Come detto sono oltre 2000 i libri già sugli scaffali: una raccolta nata grazie alle donazioni di autori, case editrici e cittadini e pronta ad arricchirsi ulteriormente nel tempo grazie al contributo di chi vorrà donare libri dedicati allo sport, alla sua storia e ai suoi valori. Inoltre cittadini, associazioni e appassionati potranno inoltre prendere parte attiva alla vita della Biblioteca con proposte e iniziative, contribuendo a renderla uno spazio sempre più vivo e partecipato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A Milano ha aperto la biblioteca dello sport (dedicata a Gianni Mura)

