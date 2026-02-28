A Lugano si prepara a ospitare il Make Your Move Urban Festival 2026, un evento dedicato alla danza urbana, alla musica hip-hop e all’arte di strada. La manifestazione coinvolgerà artisti, performer e appassionati di diverse età, offrendo spettacoli, workshop e spazi di confronto. L’obiettivo è promuovere la cultura hip-hop come forma di espressione attraverso diverse discipline artistiche.

Un festival che celebra la danza urbana, l’energia creativa e la cultura hip-hop come linguaggio di espressione per tutte le età. Make Your Move è un punto d’incontro dove giovani, famiglie, scuole e appassionati si ritrovano per condividere arte, movimento e musica. Il Make Your Move Urban. 🔗 Leggi su Quicomo.it

A Lugano arriva il Make Your Move Urban Festival 2026=>MYM Battle – Competizione di freestyle Sabato 7 marzo, 10:00-21:00 Una delle sfide più attese: i ballerini hip hop si confrontano in una battle che mette in mostra tecnica, creatività ed espressione ... quicomo.it

