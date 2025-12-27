Un Santo Stefano di lavoro intenso, per i vigili del fuoco di Milano, che da ieri sera sono impegnati a domare un violento incendio che ha coinvolto una palazzina di due piani in via Forze Armate (video Di SantoAnsa). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Milano, va a fuoco il tetto di un palazzo: i pompieri al lavoro

