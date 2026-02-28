A Daniele Bresci un encomio per il coraggio

Un gesto che vale un encomio. Il sindaco, Simone Calamai, insieme all'assessora alla protezione civile, Valentina Vespi, esprimono le congratulazioni al cittadino di Oste Daniele Bresci, al quale ieri mattina è stato consegnato un encomio ufficiale da parte del comando dei Vigili del Fuoco di Prato, durante l'87esimo anniversario della fondazione del corpo. L'elogio, firmato dal comandante Maria Vincenza Saccone, fa riferimento a un intervento avvenuto lo scorso 16 gennaio in via Pistoiese nella zona di Mazzone. Bresci, pur essendo libero dal servizio, intervenne nell'abitazione di due piani, interessata da un incendio. Con grande lucidità, convinse due persone a lasciare i locali invasi dal fumo e si adoperò per limitare il propagarsi delle fiamme.